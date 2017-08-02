Суд наложил арест на изъятый Фискальной службой спирт в ходе обысков в "Укрспирте"

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятый Фискальной службой спирт в ходе обысков в "Укрспирте", сообщила пресс-служба ГФС.

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Согласно сообщению, суд наложил арест на 97,903 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции стоимостью 180 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в ходе обысков, проведенных 24 июля на государственном предприятии "Укрспирт", изъяла около 97,9 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн грн.

Разрешение на обыски 41 спиртзавода в 14 областях Украины дал Шевченковский районный суд Киева для проведения досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц ГП "Укрспирт". В ходе досудебного расследования были установлены факты, подтверждающие нарушения госпредприятием законодательства Украины, и факты вероятного неучтенного изготовления продукции.