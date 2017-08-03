Месяц после отмены госрегулирования стоимости соцпродуктов: как изменились цены

Прошел месяц, как в Украине от 1 июля отменили госрегулирование цен на социальные продукты. За это время стоимость выросла на 11 наименований из списка 23 соцпродуктов, сообщает ТСН.uа.

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Подорожали в основном мясо, колбаса, масло и творог. Цены на молодые овощи побили рекордные показатели. Дешевеют сезонные овощи.

Это констатирует гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Госстата.

"Цена на творог приближается к отметке в 100 гривень, и в конце сентября возможно ее уже пересечет. А стоимость свинины станет выше 100 гривень уже к середине августа. Но в целом август будет месяцем самых низких цен на овощи и фрукты в этом году", – прогнозирует Дорошенко.