На Житомирщине уже намолотили более 130 тыс. тонн зерна — ОГА

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, во всех категориях хозяйств области, по состоянию на 3 августа аграрии намолотили 131,5 тыс. т зерна с площади 88,4 тыс. га.

«Во всех категориях хозяйств области, по состоянию на 3 августа, обмолочено 88,4 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 131,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 35,5 ц/га», – говорится в сообщении.

В области завершается обмолот озимого рапса, площади 19,0 тыс. га намолочено 53,5 тыс. тонн семян, что на 36 тыс. тонн больше прошлого года, средняя урожайность по области составляет 28,2 ц/га.

Аграрии области наряду с уборочными работами проводят подготовку почвы под посев озимых культур урожая 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в этом году аграрии Житомирской области планируют собрать урожай не хуже прошлогоднего, когда было собрано более 2 млн тонн зерна.