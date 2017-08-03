Украина увеличила экспорт мяса на 45%

Экспорт продукции мясной группы из Украины в январе-июне увеличился по сравнению с январем-июнем прошлого года более чем на 45% - до 176 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора Института аграрной экономики, члена-корреспондента НААН Николая Пугачева.

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По его словам, положительных сдвигов в экспорте мяса и субпродуктов удалось достичь благодаря продолжающейся широкой географической диверсификации и закреплении на новых рынках сбыта после потери российского.

«Если еще в 2015 году позиции основного импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то в I полугодии текущего года преобладали поставки на рынки стран Европы и Азии», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, в топ-5 импортеров отечественной мясопродукции вошли Египет (17,3%), Нидерланды (14,2%), Азербайджан (9,7%), Беларусь (8,4%) и Ирак (5,9%).

Большие объемы закупок также осуществляют Грузия, Гонконг, Германия, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

За 6 месяцев 2017 года экспорт в указанные страны занимал более 75% в общей стоимости проданного за границу украинского мяса.

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия за первые пять месяцев текущего года экспортировали 154 тыс. тонн мяса и мясных продуктов, что на 50% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Доля мяса птицы в общем объеме экспорта мясной продукции составила 80%. Так, отечественные предприятия в январе-мае экспортировали 124 тыс. тонн мяса птицы, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Высоким спросом украинская птица пользовалась в Египте, Нидерландах, ОАЭ и Азербайджане.

Экспорт говядины и свинины за отчетный период вырос более чем в два раза. Так, в январе-мае Украина поставила на внешние рынки 22 тыс. тонн говядины, что составляет 18% от ее отечественного производства, и 6 тыс. тонн свинины (около 2% от производства). Больше всего этой продукции из Украины импортировали Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Грузия и Молдова.