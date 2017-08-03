Украинские аграрии уже экспортировали 2,7 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала нового 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 3 августа экспортировали 2,743 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 891 тыс. тонн, ячменя – 991 тыс. тонн, кукурузы – 859 тыс. тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 3,8 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2016-2017 МГ, по предварительным оценкам, экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6%, до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.