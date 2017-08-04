Знаменитая баржа с арбузами приближается к Киеву: уже в Переяслав-Хмельницком (видео)
За путешествием арбузов следила вся страна в режиме онлайн.
В начале недели ценный груз - 250 тонн арбузов - отправили из Голой Пристани на Херсонщине. Последний раз полосатые ягоды отправляли Днепром 14 лет назад, а регулярные перевозки арбузов прекратили еще в девяностых.
Баржа уже прибыла в Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разгрузки арбузов уже ждут грузовики. Они повезут их в Киев.
За путешествием арбузов, которую помпезно анонсировал Премьер Владимир Гройсман, вся страна следила онлайн в Интернете. Всю неделю пользователи соцсетей шутили и создавали фотожабы. Барже даже завели собственный аккаунт в Twitter.
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Тем, кто требует еще дополнительного вдохновения, хочу сообщить, что сегодня международный день арбуза и поздравить с этим праздником:) pic.twitter.com/Y4HqF4c8hv— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 3 августа 2017 г.