Знаменитая баржа с арбузами приближается к Киеву: уже в Переяслав-Хмельницком (видео)

В начале недели ценный груз - 250 тонн арбузов - отправили из Голой Пристани на Херсонщине. Последний раз полосатые ягоды отправляли Днепром 14 лет назад, а регулярные перевозки арбузов прекратили еще в девяностых.

Баржа уже прибыла в Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разгрузки арбузов уже ждут грузовики. Они повезут их в Киев.

За путешествием арбузов, которую помпезно анонсировал Премьер Владимир Гройсман, вся страна следила онлайн в Интернете. Всю неделю пользователи соцсетей шутили и создавали фотожабы. Барже даже завели собственный аккаунт в Twitter.

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Накануне вечером Владимир Гройсман отреагировал на шутки пользователей сетей относительно его заявления о баржу с арбузами, которая направляется в столицу из Херсона. Так, в своем Twitter он поздравил всех с Днем арбуза