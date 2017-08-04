На Винниччине одновременно зацвело миллион кустов разных сортов роз (видео)

Цветущую плантацию - более 6 гектаров - обустроил недалеко от города местный предприниматель. Деньги в проект вложили голландцы, выращивали цветы также по европейским технологиям. Теперь винницкие розовые саженцы покупает Великобритания, Австрия, Германия, и даже Нидерланды.

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Розовая долина будет цвести до конца лета. А ко Дню независимости, по словам владельцев плантации, на поле зацветут розы в цветах государственного флага.