ЕБРР предоставил "Астарте" кредит на 20 млн.долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит на сумму 20 млн. долл. украинской компании "Астарта" сроком на 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание кредитного договора состоялось сегодня.

Кредит будет использован для рефинансирования части краткосрочных кредитов "Астарты" и инвестиций в повышение энергоэффективности на сахарных заводах и агрофирмах компании.

Как сообщалось, в феврале т.г. ЕБРР начал реализацию Программы поддержки предприятий среднего размера, общий объем которой составляет 250 млн. евро. В ходе этой программы примерно 25 компаний получат финансирование в размере до 20 млн. евро каждая. Кредит "Астарте" станет первым в рамках этой программы.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

«Астарта-Киев» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят пять сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, головной офис расположен в Киеве.

В 2007 г. холдинг произвел свыше 155,5 тыс. тонн сахара, 856,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 201 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 28,1 тыс. тонн молока. Доля холдинга в общем объеме производства свекловичного сахара в Украине составила 8,4%.

ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже.

ЕБРР в Украине к марту 2009 года взял на себя обязательства на сумму более 4,4 млрд. евро в 173 проектах.