В Украине засеяно 871 тыс.га ранними зерновыми

В Украине к 31 марта всеми категориями хозяйств посеяно 871,2 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, что составляет 19% от прогноза. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

В частности, яровой пшеницей засеяно 19 тыс. га (6%), ячменем – 728,4 тыс. га (21%), овсом - 39,9 тыс. га (9%), горохом – 83,3 тыс. га (32%).

Отмечается, что хозяйства обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых (без кукурузы) в объеме 1 млн. 140,317 тыс. тонн, что составляет 104% от потребности; минеральными удобрениями – на 73% (568 тыс. тонн).

В министерстве отметили, что ведется подкормка озимых культур. Минеральные удобрения внесены на 5,027 млн. га, что составляет 61% от прогноза.