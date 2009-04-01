Госпотребстандарт отмечает снижение эффективности проверок

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики отмечает снижение эффективности проверок предприятий.

Об этом говорится в сообщении Госпотребстандарта, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, из-за отсутствия бюджетного финансирования лабораторных испытаний продукции при проведении ее проверки нет возможности полностью оценить качество продукции, а именно проверить ее на соответствие требованиям нормативной документации по физико-химическим и микробиологическим показателям.

Кроме того, руководство ДП «Севастопольстандартметрология», специализированного центра Госпотребстандарта по обобщению материалов проверок государственного надзора за качеством рыбной продукции по всей Украине, отмечает сохраняющуюся тенденцию снижения эффективности проверок. Это объясняется вступлением в силу с 1 января 2008 г. Закона № 877-V «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», в соответствии с которым контролирующие органы обязаны предупредить субъект хозяйственной деятельности о запланированных проверках не менее чем за 10 дней.