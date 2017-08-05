В Украине снизится урожай: Минагропрод ожидает до 63 миллионов тонн зерновых

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай зерновых в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018), в зависимости от погодных условий, на уровне 60,2–63 млн тонн, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на результаты заседания рабочей группы по вопросам функционирования зерна.

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«Потребности страны в продовольственном зерне, для кормовых целей и для перерабатывающей промышленности удовлетворяются полностью. Объем экспорта будет превышать объем внутреннего потребления», - цитирует пресс-служба заместителя министра агрополитики Елену Ковалеву.

В то же время, Украинская зерновая ассоциация оценивает урожай зерновых на уровне 63,7 млн тонн. При этом соотношение пшеницы 1-3 класса к пшенице 4-6 класса, согласно прогнозным показателям, которые привел председатель УЗА Николай Горбачев, составит 60:40.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Министерство сельского хозяйства США (USDA) сократило прогноз урожая зерна в Украине в 2017 году на 1,2 млн тонн по сравнению с июньским прогнозом – до 61,09 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.