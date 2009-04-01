Физлицо сконцентрировало 18,15% акций Винницкого "Облагрохима"

Физическое лицо сконцентрировало 18,15% акций "Винницкого предприятия "Облагрохим". Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в результате проведения операций по перерегистрации прав собственности на акции ОАО «Винницкое предприятие «Облагрохим» от 31 марта т.г., пакет акций, который превышает 10% уставного капитала и принадлежит физическому лицу, увеличился на 585 344 штуки акций или 14,7708% и стал равен 720 052 простых именных акций или 18,1508%.

Кроме того, 37,131% акций владеет ЗАО "МЕГА", 11,309% - ОАО "Винницкое предприятие "Облагрохим".

Справка УНИАН. "Винницкое предприятие "Облагрохим" создано в 1994 году. Предприятие предоставляет услуги по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей средствами химизации, запасными частями к уборочной технике, автоуслуги, занимается реализацией с/х продукции (зерна, ячменя, ржи, рапса, сои, подсолнечника).