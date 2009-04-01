Цены на мясо сохраняются на исторически высоком уровне

Несмотря на умеренное снижение цен реализации скота и птицы в живом весе, которое произошло во второй половине марта, они сохраняются на уровне, близком к историческому максимуму для украинского рынка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Цены на свинину в живом весе находятся на уровне 18-18,5 грн./кг, на крупный рогатый скот – 12,5-13 грн./кг, на мясо птицы – 13,8-14,2 грн./кг (тушка). Это несколько меньше, чем цены месячной давности, но значительно выше по сравнению с прошлым годом. В сочетании со сравнительно низкими ценами на корма это обеспечивает приемлемые условия работы для эффективных хозяйств», – отметила эксперт рынков животноводства УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

В УКАБ отмечают, что такая ситуация сложилась несмотря на рекордный объем импорта мяса и мясопродуктов в 2008 году, который составил около 530 тыс. тонн.

«Основным фактором ценового демпинга в предыдущие годы был не легальный импорт, а контрабандные поставки, – подчеркивает руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА. – Однако со снижением импортных пошлин при вступлении в ВТО, усилением борьбы с контрабандой и контроля качества продукции и, как следствие, легализацией импортных поставок импортеры имеют меньше возможностей демпинговать на рынке».

По словам Е.СВЯТКИВСКОЙ, 10-15% импортной пошлины и 20% НДС – это хотя и не тот уровень защиты, на который рассчитывают отечественные производители, но он все же позволяет им формировать относительно благоприятный уровень цен на внутреннем рынке.

В свою очередь, президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА отметил, что в отличие от предыдущих лет, когда приоритетом номер один для инвесторов было растениеводство, сейчас животноводческие проекты выглядят уже не менее привлекательно. «Определенные секторальные предпосылки для инвестиций в животноводство сформированы, в том числе в части соотношения цен на зерно и продукцию животноводства, – отметил А.ЛИССИТСА. – Но появились сдерживающие факторы неаграрного происхождения, в первую очередь невозможность привлечь финансовые ресурсы для инвестирования отрасли, а также снижение внутреннего спроса, что отчасти ставит вопрос о целесообразности инвестиций». Таким образом, необходимым условием для роста животноводства является макроэкономическая стабилизация.