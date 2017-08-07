Аграрный комплекс формирует 12% ВВП Украины - Гройсман

Аграрный комплекс формирует 12% ВВП Украины, но потенциал является намного большим, в том числе - за счет развития фермерства, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«Аграрный комплекс формирует 12% ВВП страны. Это очень хороший показатель, но убежден, что мы способны на большее. Должны развивать малый и средний бизнес в селе - украинское фермерство. Это - не просто слова. В проект бюджета на 2018 год мы заложим не менее 1 млрд гривень именно на поддержку украинских фермеров», - отметил премьер.

По словам Гройсмана, высокая мотивация и правильные технологии позволят украинскому сельскому хозяйству выйти на качественно новый уровень.

«Высокая мотивация и правильные технологии хозяйствования на украинской земле дадут возможность получать рекордные урожаи и производить продукты с высокой добавленной стоимостью и беспрецедентным качеством, которые будут пользоваться спросом во всем мире», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 4 августа собрали урожай на площади 8,2 млн га (85% от прогноза), намолотив 30,9 млн тонн зерновых.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай зерновых в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018), в зависимости от погодных условий, на уровне 60,2–63 млн тонн.

Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

Украина в первом полугодии увеличила выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 8,77 млрд долл., что составляет 42,5% от общего украинского экспорта.