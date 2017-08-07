В августе в Украине подешевеют продукты – эксперты

В этом месяце в Украине ожидается снижение цен на продукты питания, пишет ТСН.

Эксперты отмечают, что уже в середине месяца на 15-20% подешевеют овощи и яблоки в связи с сезонным увеличением предложения рынка. Также уже начали дешеветь помидоры.

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Кроме того, эксперты прогнозируют снижение цен на мясо -уже в конце августа ожидают снижение стоимости свинины до 5%.

Молочная продукция в этом месяце наоборот - подоржает. До конца месяца, как прогнозируют эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя стоимость молока вырастет на 3-5%.