В августе в Украине подешевеют продукты – эксперты
11:45, 07 августа 2017Агро
203 0
Повышения цен стоит ожидать лишь на молочную продукцию.
Иллюстрация / REUTERS
В этом месяце в Украине ожидается снижение цен на продукты питания, пишет ТСН.
Эксперты отмечают, что уже в середине месяца на 15-20% подешевеют овощи и яблоки в связи с сезонным увеличением предложения рынка. Также уже начали дешеветь помидоры.
Читайте такжеМесяц после отмены госрегулирования стоимости соцпродуктов: как изменились цены
Кроме того, эксперты прогнозируют снижение цен на мясо -уже в конце августа ожидают снижение стоимости свинины до 5%.
Молочная продукция в этом месяце наоборот - подоржает. До конца месяца, как прогнозируют эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя стоимость молока вырастет на 3-5%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter