Украина в прошлом году увеличила экспорт муки на 21%

По итогам 2016 года на внешние рынки было поставлено 370 тысяч тонн украинской муки, что на 21% больше, чем по итогам 2015 года (305 тысяч тонн), сообщила пресс-служба агентства "АПК-Информ".

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Согласно сообщению, в 2016 году продукция экспортировалась в 88 стран мира, тогда как годом ранее - в 71 страну. Также отмечается, что поставки более 1 тысячи тонн в 2016 году были осуществлены в 30 стран, против 22 стран годом ранее. При этом если в 2015 году на ТОП-10 стран – импортеров приходилось 90% поставок, то по итогам 2016 года – уже 81%.

"АПК-Информ" отмечает, что одним из наиболее перспективных регионов в отношении экспорта муки является Африка. Объем поставок в этот регион в 2016 году увеличился практически в 5 раз - на 47 тысяч тонн в абсолютном выражении. Закупки украинской муки нарастили такие страны как Ливия, Сомали, Панама, ОАЭ, Ангола.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 августа 2017 года аграрии поставили на внешние рынки 3,8 тысячи тонн пшеничной муки.