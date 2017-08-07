Украина увеличила экспорт сахара в 6 раз

Украинские производители с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 - август 2017) поставили на внешние рынки 751 тысячу тонн сахара, что в 6 раз превышает объём экспорта в 2015-2016 маркетинговом периоде, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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"Хотя маркетинговый год еще не закончился, отечественные сахаровары уже увеличили поставки на внешние рынки почти в 6 раз по сравнению с прошлым МГ (132,2 тысячи тонн в 2015-2016 МГ) и это большая победа производителей, которые сумели выйти на совершенно новые и незнакомые рынки и реализовать свою продукцию по всему миру", - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отдела ассоциации Руслану Бутыло.

Согласно сообщению, за июль было экспортировано 13,3 тысячи тонн сахара. Основные поставки осуществлялись в Таджикистан - 4,3 тысячи тонн, Азербайджан - 2,8 тысячи тонн, Киргизию - 2,5 тысячи тонн и Грузию - 2,0 тысячи тонн.

По словам эксперта, дальнейшие поставки сахара будут незначительными, так как мировые цены остаются низкими, а производители активно готовятся к новому сезону.

Производство сахара в 2017-2018 МГ, согласно прогнозу, останется на уровне прошлого года и составит около 2 миллионов тонн при внутренней потребности рынка в 1,5 миллиона тонн. Посевные площади под сахарной свеклой составляют 318 тысяч га.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысяч тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За этот период, по информации ассоциации "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тысячи тонн сахара.