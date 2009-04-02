«Караван» ведет переговоры с немецкой LIDL

Группа «Караван» ведет переговоры с немецкой сетью дискаунтеров LIDL об открытии в Украине сети дискаунтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента развития ООО «Караван» Александр МАКАРЕНКО сегодня в ходе конференции «Ритейл в Украине 2009: SaveOurSales».

По его словам, для создания сети дискаунтеров будет создано отдельное юридическое лицо. А.МАКАРЕНКО не уточнил название будущего бренда дискаунтеров.

Он отметил, что в первую очередь открытие дискаунтеров планируется в Киевской и Харьковской областях.

А.МАКАРЕНКО пояснил, что изначально компания рассматривала возможность открытия до 30 собственных дискаунтеров в областных и районных центрах с населением от 100 тыс. человек еще в конце 2008 года. Однако позже было принято решение о развитии данного формата совместно с LIDL. Под строительство дискаунтеров у компании есть земельные участки.

Предусматривается, что новый формат будет включать магазин площадью 800-1000 кв. м, а также паркинг на 50-100 машиномест. Сумма инвестиций в строительство одного магазина составляет 1 млн. долл.

А.МАКАРЕНКО отметил, что если компания LIDL решит самостоятельно выходить на украинский рынок, то это займет 2-3 года, а совместно с группой «Караван» – 1-2 года.

По его данным, планы компании по открытию сети супермаркетов заморожены. Ранее планировалось в 2009-2010 годах открыть в регионах Украины 12 супермаркетов.

Справка УНИАН. ООО «Караван», входящее в диверсифицированную группу компаний «Караван», – управляющая компания сети гипер- и супермаркетов одноименной розничной продовольственной сети в Украине. По состоянию на апрель т.г. в управлении сети находится шесть действующих продовольственных гипермаркетов, три строительных гипермаркета, один мебельный гипермаркет в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепропетровске, Житомире, Черкассах и Ривне.

LIDL – немецкая сеть дискаунтеров, которая включает в себя более 4500 филиалов по всему миру, присутствуя почти во всех странах Европы. Штат компании состоит из почти 80 тыс. сотрудников.

Магазины LIDL представляют собой дискаунтеры площадью 700, 800, 900 и 1000 кв. м. Ассортимент товаров в магазинах LIDL составляет около 800 наименований.