В Житомирской области прокуратура вернула государству хлебоприемное предприятие

На Житомирщине прокуратура вернула в государственную собственность имущественный комплекс хлебоприемного предприятия стоимостью 7,7 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, ведомством защищены интересы государства в сфере использования недвижимого имущества площадью свыше 11 тыс. кв. м .

«Установлено, что исполком Бровковского сельского совета Андрушевского района Житомирской области неправомерно предоставил публичному акционерному обществу разрешение на оформление права частной собственности на имущественный комплекс, который принадлежал государству», - отмечают в прокуратуре.

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Учитывая это, в интересах Министерства аграрной политики и продовольствия Украины прокуратура подала иск об отмене этого решения, а также свидетельства на право собственности на объекты недвижимого имущества.

«Состоялось несколько судов и, наконец, на этой неделе хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры», - рассказали УНИАН в пресс-службе этого ведомства.