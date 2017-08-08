В Минагропроде назвали приоритетные направления господдержки аграрной отрасли

Садоводство и животноводство станут приоритетными направлениями в структуре государственной поддержки украинской аграрной отрасли в следующем году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Елену Ковалеву.

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"Минагропрод разработал "Концепцию развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы", финансирование которой составит 1 миллиард гривень ежегодно. В частности, основные акценты господдержки будут направлены на отрасль животноводства и садоводства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Украине недостаточно раскрыт потенциал отрасли животноводства, поскольку 90% фермерских хозяйств ориентированы на растениеводство и всего 1,8% - на животноводство. Потому эта сфера нуждается в государственной поддержке. Кроме того, ведомство планирует направить средства на установку холодильного оборудования и финансирование новых отраслевых проектов в садоводстве.

Согласно сообщению, Минагропрод планирует профинансировать украинское животноводство в несколько этапов. Во-первых, часть средств пойдет на поддержку роста поголовья скота, закупку молодняка крупного и мелкого рогатого скота. Во-вторых, средства будут направлены в строительство животноводческих ферм. В-третьих, значительная часть средств пойдет на частичную компенсацию стоимости приобретенного перерабатывающего оборудования. Согласно планам Минагропрода, для фермерских хозяйств объем компенсации может составить около 30%.

Пресс-служба отметила, что поддержка украинского фермерства является приоритетным направлением в работе аграрного ведомства.

"Сейчас мы размышляем над созданием программы поддержки для новых фермерских хозяйств. Хотим предоставить сельскохозяйственным кооперативам и хозяйствам приоритетное право в получении поддержки - компенсации процентной ставки по кредитам. В этом году на это мы выделили 300 миллионов гривень", - цитирует пресс-служба Ковалеву.

Как сообщал УНИАН, 15 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров планирует подготовить программу развития фермерства, которая позволит возродить фермерское движение в стране и создать инфраструктуру сел, включающую социальные объекты.

Минагропрод инициировал увеличение суммы государственной поддержки украинских фермерских хозяйств в 2018 году до 1 миллиарда гривень с 65 миллионов гривень в текущем году.