Украинские аграрии уже намолотили 33,4 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 8 августа собрали урожай на площади 8,8 млн га (91% от прогноза), намолотив 33,4 млн тонн зерновых.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, сбор ранних зерновых уже завершен в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 37,9 ц/га.

При этом пшеницы намолочено 24 млн тонн с площади 5,9 млн га (92% от прогноза), ячменя – 7,9 млн тонн с 2,4 млн га (94%), ржи – 313 тыс. тонн с 107 тыс. га (64%), овса – 183 тыс. тонн с 69 тыс. га (35%). Аграрии также собрали 1,1 млн тонн гороха с 404 тыс. га, что составляет 99% от запланированного показателя.

Сообщается, что украинские сельхозпроизводители продолжают уборку рапса, которого намолочено 2,1 млн тонн с площади 745 тыс. га (95%).

Всего сбору подлежат 9,7 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тыс. га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.