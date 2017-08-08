На Житомирщине обмолотили свыше 155 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых

На Житомирщине продолжается жатва, на 8 августа обмолотили 155,6 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 68% прогноза. Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

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В целом намолотили 559,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,0 ц/га.

В частности:

озимую пшеницу обмолотили на площади – 90,1 тыс. га (79%), намолотили 360,4 тыс. тонн, урожайность 40,0 ц/га;

яровую пшеницу – 5,5 тыс. га, при средней урожайности 29,9 ц/га, намолотили 16,5 тыс. тонн зерна;

озимый ячмень собран – 7,7 тыс. га (100%), намолотили 29,3 тыс. тонн при урожайности 38,1 ц/га;

яровой ячмень – 16,9 тыс. га (78%), валовой сбор составляет 59,6 тыс. тонн при средней урожайности 35,3 ц/га;

рожь собрали – 19,5 тыс. га (66%), намолотили 50,5 тыс. тонн при урожайности 25,9 ц/га.

овес – 7,9 тыс. га (24%), намолотили 21,6 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 27,3 ц/га.

горох – 8,0 тыс. га (100%), при средней урожайности 27,5 ц/га, намолотили 22,0 тыс. тонн.

Рапс обмолочено на 20,1 тыс. га (87%), намолочено 58,3 тыс. тонн семян, урожайность с гектара составляет 29,0 центнеров.

Картофель в целом по области выкопан на площади 5,0 тыс. га. (9%) при урожайности 150 ц/га выкопано 74,8 тыс. тонн клубней. Овощные культуры собраны на 2,7 тыс. га (26%), валовой сбор продукции составляет 35,1 тыс. тонн, с каждого гектара получено по 131,0 ц/га. Продолжается сбор урожая ягодных культур. На сегодня собрали 830,0 тонн ягод (голубика, смородина, малина).