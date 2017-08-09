Кабмин создает штабы в регионах для защиты аграриев от рейдерства

Кабинет министров Украины принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду по предложению министра юстиции Павла Петренко.

"Есть предложение принять протокольное решение правительства, которым поручить председателям облгосадминистраций совместно с территориальными подразделениями МВД, Госгеокадарстра, Минюста, аграрными ассоциациями создать оперативные штабы на местах. Сейчас происходит сбор урожая, ежегодно по этому поводу бывают форс-мажорные обстоятельства по захвату урожая и земли со стороны нечистых на руку дельцов. Поэтому есть предложение принять системное решение и дать поручение создать такие штабы по всей стране", - сказал он.

По словам министра, оперативный штаб будет давать оценку и реагировать на проявления рейдерства в аграрном секторе.

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Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу министра юстиции. Он отметил, что дал поручение правоохранительным органам задерживать тех, кто незаконно посягает на имущество украинских аграриев.

"Мы должны жестко обеспечить реагирование подразделений МВД в координации с другими органами власти на местах для защиты каждого добросовестного владельца или арендатора земельных участков. Предлагаю поддержать это предложение и критерием оценки глав райадминистраций определить в том числе эффективную защиту владельцев", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что в случае игнорирования случаев захвата имущества аграрии могут обратиться к президенту Петру Порошенко с ходатайством об отставке того или иного главы администрации.

Как сообщал УНИАН, фермеры призвали премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также генпрокурора Юрия Луценко взять под контроль вопросы, связанные с противодействием захватам их собственности в Кировоградской, Николаевской и других областях Украины, а также обеспечить защиту их прав собственности.

По информации общественной организации «Аграрная самооборона Украины» количество нападений на фермеров с целью захвата их собственности постоянно возрастает, в то же время правоохранительные органы не реагируют на факты незаконных действий или затягивают рассмотрение дел.