Украина увеличила выручку от экспорта свинины в 4 раза

Украинские предприятия за первые семь месяцев текущего года экспортировали свинины на 8,3 миллиона долларов, что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

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"На экспорте мяса свиней в январе-июле Украина заработала в четыре раза больше, чем за семь месяцев прошлого года – 8,3 миллиона долларов. Объем валютных поступлений за счет экспорта живца свиней в Грузию утроился", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за отчетный период украинские трейдеры поставили на внешние рынки 3,93 тысячи тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что почти втрое превышает прошлогодний показатель.

При этом пресс-служба отметила, что по итогам семи месяцев 2016 года Украина не имела статуса нетто-экспортера свинины. В январе-июле прошлого года поступления импортного сырья на 65% превышали объемы экспорта соответствующей товарной группы, тогда как в этом году экспорт вдвое превысил импорт.

Пресс-служба добавила, что украинские предприятия за отчетный период поставили в Грузию 1,8 тысячи тонн живого веса свиней на 2,64 миллиона долларов. "Так удалось "перекрыть" стоимость завезенных племенных свиней и завершить семимесячный период с положительным внешнеторговым сальдо – 1,61 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной фискальной службы, экспорт свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тысячи тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тысячи долларов.