Импорт мяса в этом году может снизиться вдвое

По прогнозам Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в текущем году импорт мяса и субпродуктов в Украину может составить 280 тыс. тонн, что почти вдвое меньше, чем в 2008 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УКАБ.

По мнению специалистов ассоциации, в этом случае доля отечественного сырья в общем предложении мяса на внутреннем рынке существенно увеличится.

В ассоциации сообщили, что за первые два месяца текущего года импорт мяса и субпродуктов в Украину составил 58,23 тыс. тонн, то есть среднемесячный импорт в 2009 году составляет 29,1 тыс. тонн, тогда как в прошлом году среднемесячные объемы импорта составляли 44,1 тыс. тонн. Таким образом, среднемесячные объемы импорта мяса в 2009 году сократились на 34% или на 15 тыс. тонн/месяц.

«Сравнивать объемы импорта в январе-феврале 2009 года с аналогичным периодом 2008 года не корректно, поскольку в прошлом году основные объемы импорта пришлись на 2-й и 3-й кварталы, потому для оценки динамики импорта целесообразнее сравнивать среднемесячные объемы поставок», - отметил руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА.

По его словам, в основе сокращения импорта мяса - стабилизация в свиноводстве, остановка сокращения поголовья свиней, что позволяет лучше обеспечивать внутренний рынок отечественным сырьем. Так, на 1 марта 2009 года поголовье свиней в агросекторе Украины насчитывало 6,68 млн. голов, что практически равняется показателям за аналогичный период прошлого года, при этом выросло поголовье в сельхозпредприятиях на 4,4% - до 2,8 млн. голов свиней, что свидетельствует о позитивных тенденциях в отрасли.

Кроме того, отмечается, что в этом году наблюдается сокращение спроса как со стороны мясоперерабатывающих предприятий, так и со стороны населения, которое влияет на сокращение дефицита сырья и, соответственно, импорт мяса.