Украинцы из-за высоких цен стали есть меньше мяса

Украинцы стали есть меньше мяса. К примеру, в 2013 году в среднем один человек потреблял 62 килограмма мясных продуктов. А в 2016-м эта цифра снизилась на 6 килограммов – до 56-ти.

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Такие данные приводит Государственная служба статистики, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

В крупных столичных супермаркетах телятина стоит от 120 грн до 140 грн за килограмм, свинина – от 130 грн до 150 грн. На рынках цены на 10-15 грн ниже магазинных. В общем, за последние полгода цены на мясо выросли на 20%.

Эксперты говорят, что мясо к осени подешевеет, но не существенно. Стоимость свинины упадет на 3-5% (на 4-6 грн), говядины – на 10% (на 12-14 грн). А вот мясо птицы дешеветь, по крайней мере пока, не будет.

Напомним, эксперты прогнозируют снижение стоимости продуктов в августе.