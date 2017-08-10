Украина установила антирекорд по количеству вспышек чумы свиней

Ветеринары с начала текущего года зафиксировали на территории Украины 92 вспышки опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), что уже превысило прошлогодний антирекорд (91 случай), сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины.

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Согласно сообщению, с 2012 года, когда АЧС впервые была зарегистрирована на территории нашего государства, Украина потеряла 130 тысяч свиней, из которых 10 тысяч – в текущем году.

Пресс-служба добавила, что по состоянию на конец июля 2017 года объем компенсации стоимости изъятых зараженных свиней превысил 16 миллионов гривень. Кроме того, на карантинные мероприятия с 2012 года было потрачено более 14 миллионов гривень. Убытки специализированных свиноводческих хозяйств оцениваются в более чем 125 миллионов гривень.

Согласно данным из открытых источников, всего с 2012 года и по состоянию на 10 августа 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 240 вспышек АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.