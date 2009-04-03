“Оболонь” допускает возможность экспорта собственного солода

Компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, допускает возможность экспорта солода, произведенного на собственной солодовне в Хмельницкой области.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор по качеству ЗАО «Оболонь» Валентина МИКУСЕВИЧ.

«Сейчас мы производим солод высокого качества, и есть предложения, чтобы мы его экспортировали. Но пока мы его производим только для себя. Это связано с тем, что мы заготовили ячмень только под собственное производство. А в будущем мы будем заготавливать больше и будем его продавать», – сказала В.МИКУСЕВИЧ.

По ее словам, в экспорте солода заинтересована Словения, Германия, Россия, страны Балтии.

В.МИКУСЕВИЧ уточнила, что мощности компании по производству солода составляют около 120 тыс. тонн солода в год. При этом, по словам В.МИКУСЕВИЧ, в зависимости от потребностей компании в солоде, «Оболонь» сможет экспортировать около 30 тыс. тонн солода.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года «Оболонь» вывела солодовенный завод в пгт Чемеровцы (Хмельницкая обл.) на полную мощность. Общая сумма инвестиций составила около 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – национальный производитель пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков и минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины. Портфель брендов компании включает пивные ТМ «Оболонь», «Магнат», «Hike premium», «Десант» и безалкогольный бренд «Живчик».

Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.