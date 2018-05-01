Вице-канцлер по вопросам аграрной политики Эстонии Марко Горбан: Запуск рынка земли приведет к притоку иностранных инвестиций в Украину

Эстония, как и Украина, обрела независимость после распада Советского Союза в 1991 году. Однако с тех пор Эстония провела множество реформ, которые оказались на порядок более эффективными, чем украинские. В 1995 году эта балтийская страна подала заявку на вступление в ЕС, и спустя 9 лет, в 2004 году, стала полноправным его членом. В 1991 году Эстония приняла закон о запуске рынка земли. Опыт этой страны может быть полезен для Украины, которая пока еще только начинает интеграцию в единую Европу.

Корреспондент УНИАН принял участие в пресс-туре «100 друзей», приуроченному празднованию столетия Эстонской Республики, которое ожидается в апреле следующего года. В рамках этой программы в 2017 году Министерство иностранных дел Эстонии пригласило 25 молодых журналистов с разных уголков мира. Организаторы ознакомили гостей с эстонской культурой, историей, экономикой, также рассказали им о внешней и оборонительной политике Эстонии. При этом журналисты могли пообщаться с эстонскими чиновниками и задать им вопросы на любые интересующие их темы.

В ходе визита УНИАН поговорил с вице-канцлером по вопросам политики сельского хозяйства и сельской жизни Эстонии Марко Горбаном, который поделился опытом своей страны в проведении ключевых реформ в аграрной сфере и рассказал о том, как евроинтеграция отразилась на развитии эстонского аграрного сектора.

В настоящее время Эстония является развитой аграрной страной. В 2016 году земли сельскохозяйственного назначения занимали более 1 млн га (для сравнения, в Украине – около 42 млн га), из которых 994,3 тыс. га находились во владении аграрных компаний, а 9,2 тыс. га – мелких фермеров.

В 2015 году доля земель, отведенных под органическое производство в Эстонии, составила 16%, что является одним из наиболее высоких показателей в ЕС.

При этом Эстонская Республика является перспективным экономическим партнером для Украины. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в прошлом году отечественные производители экспортировали в Эстонию продукции на 98 млн долл., что на 48,1% превышает показатель предыдущего года. В то же время импорт сократился на 14%, составив 66,6 млн долл. При этом Госстат не сообщает, какую долю в этом показателе занимает экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции, однако украинские потребители с удовольствием покупают в своих магазинах эстонскую молочку, морепродукты, кофе.

Аграрный сектор является очень важной сферой экономики как для Украины, так и для Эстонии. После распада СССР Эстония провела ряд эффективных реформ в этой отрасли. По вашему мнению, какие из них были наиболее результативными?

В начале 1990-х годов Эстония провела три ключевые реформы – сельскохозяйственную реформу, реформу прав собственности и земельную реформу. Это было комплексное решение. Основная идея, которая стояла за этими реформами, заключалась, с одной стороны, в возвращении земли предыдущим собственникам, а также в приватизации некоторых земель и определении, какие земли останутся в муниципальной или государственной собственности.

Оглядываясь назад, какие реформы были не столь эффективными, как ожидалось, и нуждаются в доработке?

Все эти реформы очень важны, они имеют множество положительных сторон. Однако нам пришлось столкнуться также с определенными трудностями. В результате реформ различные сельскохозяйственные объекты и сельхозтехника были отделены от права на землю. Таким образом, хоть в 1990-х годах и возникло множество сельскохозяйственных ферм, они были очень ограничены в размерах и производственных мощностях, и, как следствие, были недостаточно конкурентоспособны. Однако в течение последних двух десятилетий структура нашего агросектора более-менее восстановилась. В настоящее время в Эстонии насчитывается около 16 тысяч агрохолдингов. За последние годы это количество было достаточно стабильным.

Какие основные сферы в структуре аграрного сектора Эстонии?

Структура сельского хозяйства в Эстонии очень напоминает структуру украинского аграрного сектора. В прошлом году объем производства сельхозпродукции в Эстонии составил около 800 млн евро. Около половины этих средств поступило от производства молочной продукции и зерновых. Но традиционно мы также сильны в производстве мяса.

Каким был валовый сбор зерновых в прошлом году в Эстонии?

Прошлый год в Эстонии был непростым для производства зерновых из-за природных условий. У нас была очень сухая весна, но в то же время очень дождливая осень. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом производство сократилось. В 2016 году эстонские аграрии произвели около 1 миллиона тонн зерновых, тогда как в 2015 году был установлен рекорд на уровне 1,5 млн тонн. Мы прогнозируем, что в текущем году производство будет чем-то средним между результатами 2015 и 2016 годов.

Давайте вернемся к вопросу земельной реформы. Расскажите, как эта реформа проводилась в Эстонии, какими были первые шаги после распада СССР?

В первую очередь, я хочу отметить, что эти реформы всегда требуют много времени, и это то, к чему Украина должна быть готова. В Эстонии акт земельной реформы был принят в 1991 году, но начал полноценно внедряться в 1995-1996 годах. Основной пик проведения земельной реформы пришелся на 1997-1998 годы. В настоящее время основная часть земельной реформы уже проведена.

Существуют ли в Эстонии определенные ограничения в функционировании земельного рынка? Могут ли иностранцы и юридические лица покупать землю?

У нас есть различные ограничения. Для физических лиц – граждан Эстонии, Европейского Союза, а также стран, входящих в состав Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), никакие ограничения не применяются, и мы можем говорить о существовании свободного рынка. Однако для юридических лиц определенные ограничения существуют. Они должны иметь не менее 3 лет опыта в осуществлении сельскохозяйственной или лесохозяйственной деятельности. Если же у них нет такого опыта, они должны получить специальное разрешение. В настоящее время мы проводим муниципальную реформу, и с 1 января следующего года они смогут получить соответствующие разрешения от органов местного самоуправления.

Каковы были последствия от запуска земельного рынка в Эстонии? Все ли они позитивные?

В Эстонии существует свободный рынок земли. Конечно, в обществе были определенные страхи относительно возможных последствий от его запуска.

Нас пугали тем, что придут иностранцы и скупят землю. Но если мы посмотрим на цифры, иностранцы владеют менее 5% сельскохозяйственных земель.

В настоящее время в Эстонии существует определенный кризис в ценах на землю. По состоянию на сегодня они составляют порядка 2,69 тысячи евро за гектар. Для сравнения в 1997 году этот показатель составлял 295 евро за гектар. Однако его рост стал возможен в основном за счет входа в Европейский Союз и, как следствие, применения различных программ поддержки. Но это не результат проведения самых реформ.

Основываясь на опыте Эстонии, по вашому мнению, приведет ли запуск рынка земли в Украине к росту цен на землю?

Сложно предугадать. Но насколько мне известно, в Украине сельскохозяйственные земли занимают большую площадь – более 40 млн га, и они очень плодородны. На них выгодно выращивать зерновые, которые потом направляются на экспорт. Потому, я предполагаю, что запуск рынка земли приведет к притоку иностранных инвестиций в Украину, и это может отразиться на цене.

По вашему мнению, стоит ли Украине вводить определенные ограничения для иностранцев и юридических лиц при запуске рынка?

В Эстонии мы применяли такие ограничения перед входом в ЕС. Они были временными. Дело в том, что, будучи членом ЕС, невозможно применять подобного рода ограничения.

Какие рекомендации вы могли бы дать украинскому правительству при запуске рынка?

Если вы только начинаете проведение земельной реформы, важно установить четкие цели и справедливые правила игры, разработать четкую законодательную базу в данной сфере. Также важно, чтобы все участники рынка мели равные права при запуске рынка. Тогда реформа будет эффективной.

Существуют ли в Эстонии программы поддержки мелких фермеров при покупке земель?

У наc существует ряд программ поддержки для фермеров, однако они не предусмотрены для покупки земли. Например, в рамках программы развития сельских территорий мы применяем программы, которые предусмотрены для поддержки мелких фермеров, для небольших инвестиций. На реализацию этой программы мы направили около 30 млн евро на период с 2014 до 2020 годов. Мы не имеем других отдельных программ поддержки для мелких фермеров, однако они находятся в приоритете при получении помощи в рамках других программ.

Как вступление в Европейский Союз отразилось на аграрном секторе Эстонии? Какую помощь аграрному сектору Эстонии оказывает ЕС?

Процесс вступления Эстонии в Европейский Союз начался в начале 1990-х годов, и в 2004 году государство стало полноправным членом ЕС. Это был долгий процесс. Эстония начала переговоры об ассоциации в далеком 1994 году, после чего соглашение было подписано в 1995 году. После этого нам потребовалось еще 10 лет для вступления в Союз. Насколько мне известно, Совет ЕС совсем недавно окончательно ратифицировал соглашение об ассоциации с Украиной (11 июля 2017 года – УНИАН), а потому вам нужно набраться терпения, поставить перед собой четкие цели, разработать дорожную карту и придерживаться заданного курса.

Если говорить о поддержке, с начала 1990-х годов мы получили финансирование в рамках специальной программы, предназначенной для стран, желающих вступить в ЕС. С начала 2000-х годов применялась программа поддержки, которая предшествовала вступлению в ЕС, специально для аграрного сектора. Ее объем составил около 50 млн евро. Эти средства были направлены не только в поддержку фермерства, но также, например, в перерабатывающую промышленность. Это позволило нам приблизиться к европейским стандартам в части обеспечения безопасности продуктов питания и т.д.

Какая сумма средств предусмотрена в бюджете Эстонии на поддержку аграрного сектора?

Большую часть средств, которые направляются на развитие аграрного сектора, Эстония получает из ЕС и из единого бюджета сельскохозяйственной политики. В рамках этой программы, рассчитанной на период с 2014 по 2020 года, мы получим около 1 млрд евро от первого компонента общей сельхозполитики. Эти средства представляют собой в основном прямые платежи, направленные на поддержку рынка. Остальные средства – более 700 млн евро – поступают от второго компонента, и они направлены на поддержку мирового развития. Кроме того, также выделяются средства из национального бюджета, которые направляются в реализацию программ развития сельских территорий. Но когда мы говорим о средствах, выделенных из национального бюджета, речь идет о значительно меньших суммах.

Что бы вы посоветовали украинским производителям продуктов питания, которые хотят выйти со своей продукцией на рынок Европейского Союза?

Первая рекомендация – инвестировать средства в приведение производственных процессов в соответствие с европейскими требованиями. Это очень важно. Европейский рынок продуктов питания очень привлекателен для разных стран, в том числе, и для украинских производителей.

Важно отметить, что в ЕС потребители имеют высокую покупательскую способность, на этом рынке наблюдается высокий спрос на различные свежие, качественные, органические продукты. Но вы должны осознавать, что это очень конкурентный рынок.

Потому необходимо, чтобы ваши продукты были заметны, узнаваемы. Нужно объяснять потребителям, в чем особенность ваших товаров. На мой взгляд, это две основные рекомендации.

Какие шаги должна предпринять Украина для привлечения эстонских и в целом европейских инвестиций в аграрный сектор?

В первую очередь, для привлечения инвестиций важно иметь стабильную и надежную экономику и правовую систему. В частности, речь идет о простом и прозрачном механизме создания предприятий, декларирования и уплаты налогов. И это не конкретный случай Украины, такой рецепт применим ко всем странам.

Если мы говорим об аграрной сфере, как правило, в эту отрасль привлекаются долгосрочные инвестиции, поскольку инвестор не может быстро получить прибыль. Это значит, что, если кто-то планирует инвестировать в аграрную сферу, он должен быть уверен в долгосрочной стабильности, что очень важно. Что касается Украины, возможно, те, кто инвестируют в украинский аграрный сектор, не обязательно целятся конкретно на украинский рынок, скорее всего, они вкладывают средства в производство продукции, которая будет впоследствии направлена на экспорт. Потому важно сделать акцент на открытии различных рынков для украинских товаров и создании зон свободной торговли с другими государствами.

Какие, по вашему мнению, сферы украинского аграрного сектора наиболее привлекательны для инвестиций?

В нашем случае государство играет ограниченную роль в осуществление инвестиций, потому выбор в принятии таких решений стоит за самими инвесторами. Самыми сильными и привлекательными сферами украинского аграрного сектора являются производство зерновых, молочной и мясной продукции. В этом смысле украинский и эстонский рынки очень похожи.

Какие программы сотрудничества в настоящее время существуют между Украиной и Эстонией в аграрной сфере?

В целом, мы рассматриваем Украину как многообещающего партнера в аграрной сфере. В 2008 году Министерства аграрной политики Эстонии и Украины подписали меморандум об экономичном и научном сотрудничестве между предприятиями обоих стран в части сельского хозяйства и пищевой переработки. Этот меморандум предполагал обмен информацией, проведение совместных исследований, обмен студентами аграрных специальностей и так далее.

Также мы имеем программы сотрудничества между странами в отрасли животноводства и рыболовства. Эстония оказывает помощь Государственному агентству рыбного хозяйства Украины по внедрению электронной системы мониторинга вылова рыбы.

Надежда Бурбела