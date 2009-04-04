В США рекордно повысили налог на сигареты

В США почти втрое увеличился федеральный налог на сигареты, теперь в цене всей пачки превышающего доллар. Это единоразовое повышение федерального налога - самое значительное в истории, сообщает Finance.ua.

Человек, выкуривающий пачку в день, в год заплатит за курение лишние 225 долларов.

Налог был повышен не только на сигареты, но и на сигары, трубочный и жевательный табак.

Администрация президента США Барака Обамы планирует использовать деньги от налога на финансирование программы медстраховок для малоимущих.

Борцы за здоровый образ жизни считают, что повышение стоимости сигарет во время рецессии должно стимулировать американских курильщиков избавиться от вредной и дорогостоящей привычки.

Производители сигарет пока не прокомментировали повышение налога, несколько недель назад подняв цены на сигареты.

Значительное увеличение федерального налога - первый шаг Конгресса США, планирующего проведение кампании по борьбе с курением.

Напомним, в Украине 31 марта Верховная Рада приняла законы, повышающие акцизный сбор на табачные изделия, а также алкоголь и дизельное топливо. По оценкам правительства, доходы бюджета вследствие увеличения акцизов возрастут до конца года на 5 миллиардов гривень.