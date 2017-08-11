"Реформы всегда требуют много времени": в Эстонии дали советы Украине по запуску рынка земли

Проведение земельной реформы и запуск рынка земли в Украине может привести к притоку иностранных инвестиций в украинскую экономику и, как следствие, повышению цен на землю.

Читайте такжеВ МВФ заявили, что земельная реформа не обязательна для получения Украиной следующего транша

Об этом в интервью УНИАН сообщил вице-канцлер по вопросам политики сельского хозяйства и сельской жизни Эстонии Марко Горбан.

«Насколько мне известно, в Украине сельскохозяйственные земли занимают большую площадь – более 40 млн га, и они очень плодородны. На них выгодно выращивать зерновые, которые потом направляются на экспорт. Потому, я предполагаю, что запуск рынка земли приведет к притоку иностранных инвестиций в Украину, и это может отразиться на цене», - сказал он.

По словам Горбана, за последние 10 лет с момента введения рынка земли в Эстонии цены на землю в этом государстве выросли более чем в 9 раз. Так, в настоящее время цены составляют порядка 2,69 тыс. евро за гектар, тогда как в 1997 году этот показатель составлял 295 евро за гектар. В то же время вице-канцлер отметил, что в случае с Эстонией рост этого показателя стал возможен в основном за счет вступления в Европейский Союз и, как следствие, применения различных программ поддержки, но не в результате проведения самых реформ.

Горбан добавил, что, основываясь на опыте Эстонии, Украина должна быть готова к тому, что проведение земельной реформы является длительным процессом.

«Эти реформы всегда требуют много времени, и это то, к чему Украина должна быть готова. В Эстонии акт земельной реформы был принят в 1991 году, но начал полноценно внедряться в 1995-1996 годах. Основной пик проведения земельной реформы пришелся на 1997-1998 годы. В настоящее время основная часть земельной реформы уже проведена», - добавил вице-канцлер.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам-юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продаж земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

Полный текст интервью читайте на сайте "УНИАН-Экономика".