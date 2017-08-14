В Житомирской ОГА аграриев заверили в защите от рейдеров

На Житомирщине под постоянным контролем областного штаба будут находиться вопросы рейдерских захватов в аграрной сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение о создании оперативного штаба по обеспечению прав и свобод собственников земель или зерна подписал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

Согласно документу, целью работы штаба является обеспечение защиты аграриев от попыток рейдерских захватов земли или урожая, быстрого и эффективного реагирования на любые незаконные действия относительно противоправного захвата имущества аграриев.

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Также штаб будет оказывать правовую помощь в оформлении правоустанавливающих документов на земельные участки, содействовать правоохранительным органам в фиксации правонарушений, и тому подобное.

Среди прочего, оперативный штаб будет осуществлять мониторинг и анализ состояния дел и причин противоправного захвата земель или хлеб.

Кроме этого, представители Главного территориального управления юстиции в Житомирской области и Центров и бюро правовой помощи будут проводить соответствующие юридические консультации в населенных пунктах.