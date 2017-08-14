Украина экспортировала рекордный объем муки

Украина по итогам 2016/17 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) поставила на внешние рынки рекордный объем муки - 407,6 тысячи тонн, что на 18,4% больше предыдущего максимума в 2015/16 маркетинговом году, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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Согласно сообщению, в июне 2017 года Украина экспортировала 41,4 тысячи тонн муки – на 44% больше, чем было в тот же период прошлого года.

"Основным рынком сбыта украинской муки в завершившемся сезоне оставался Китай с долей рынка в 20%. По большинству рынков сбыта украинские экспортеры значительно нарастили поставки муки - в Анголу, Сомали, ОАЭ, Ливан", - говорится в сообщении.

Кроме того, экспорт муки в Палестину вырос на 38%, в ЕС – на 52%, в Грузию – на 69%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным агентства "УкрАгроКонсалт", по итогам 2016 года на внешние рынки было поставлено 370 тысяч тонн украинской муки, что на 21% больше, чем по итогам 2015 года (305 тысяч тонн)

В 2016 году продукция экспортировалась в 88 стран мира, тогда как годом ранее - в 71 страну. Также отмечается, что поставки более 1 тысячи тонн в 2016 году были осуществлены в 30 стран, против 22 стран годом ранее. При этом если в 2015 году на ТОП-10 стран-импортеров приходилось 90% поставок, то по итогам 2016 года – уже 81%.