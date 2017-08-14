В Украине выросло производство мяса и яиц, но сократилось молока

Объем производства мяса в Украине в январе-июле 2017 года составил 1,78 миллиона тонн (в живом весе), что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, производство яиц в стране за семь месяцев текущего года выросло на 0,9% – до 9,41 миллиарда штук, а производство молока – сократилось на 0,9% и составило 6,14 миллиона тонн.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, производство молока в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 2,1% – до 10,39 миллиона тонн, яиц – на 9,9%, до 15,1 миллиарда штук, а мяса – увеличилось на 0,7% – до 3,29 миллиона тонн.