Украина экспортировала рекордный объем подсолнечника

За 2016/2017 маркетинговый год (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) экспорт в Украине вырос до 187,8 тысячи тонн, став максимальным за последние пять сезонов, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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Согласно сообщению, в июне текущего года Украина экспортировала 5,4 тысячи тонн подсолнечника, что на 5,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем.

"В текущем 2016/17 сезоне подсолнечник из Украины экспортируется уже в 59 стран. Однако лидерами закупок маслосемян остаются европейские страны, доля экспорта которых достигает 68%. Турция, как и ожидалось ранее, продолжает наращивать импорт подсолнечника из Украины. Так, в текущем сезоне закупки превысили 43 тысячи тонн (23% всего экспорта) против 16,1 тысячи тонн годом ранее", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно данным объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром", украинские аграрии в 2016 году произвели рекордный объем семян подсолнечника – 13,6 миллиона тонн, что на 21,7% больше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. В 2016 году украинские предприятия экспортировали рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году.