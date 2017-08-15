Украина с начала года увеличила аграрный экспорт на 28%

Украина по итогам 1-го полугодия 2017 года экспортировала аграрной продукции на 8,7 миллиарда долларов, что на 1,9 миллиарда долларов (на 28%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, увеличение экспорта произошло по всем категориям сельскохозяйственной продукции. В частности, на внешние рынки было поставлено живых животных и продуктов животного происхождения на 492,5 миллиона долларов (155% к I полугодию 2016 года), продуктов растительного происхождения - на 4,3 миллиарда долларов (124,5% к I полугодию 2016 года), в том числе зерновых культур - на 3,3 миллиарда долларов (122,7% к I полугодию 2016 года), жиров и масел - на 2,5 миллиарда долларов (127% к I полугодию 2016 года), готовых пищевых продуктов - на 1,4 миллиарда долларов (133,6% к I полугодию 2016 года).

За этот период было ввезено в Украину аграрной продукции на 1,97 миллиарда долларов, что на 21 миллион долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба.

"В разрезе товарных групп было импортировано живых животных и продуктов животного происхождения - на 311,7 миллиона долларов (101,3% к I полугодию 2016 года), продуктов растительного происхождения - на 742,1 миллиона долларов (99,3% к I полугодию 2016 года), в том числе зерновых культур - на 113,2 миллиона долларов (97,5% к I полугодию 2016 года), жиров и масел - на 119,8 миллиона долларов (106,6% к I полугодию 2016 года), готовых пищевых продуктов - на 798,1 миллиона долларов (102% к I полугодию 2016 года)", - говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, в первом полугодии 2017 года сформировано положительное внешнеторговое сальдо аграрной продукцией в 6,7 миллиарда долларов, а доля экспорта сельскохозяйственной продукции в структуре всего украинского экспорта за этот период составила 42,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-июнь 2017 года увеличился на 31,4%, или на 663,4 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 2,774 миллиарда долларов.

Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского Союза по результатам работы режима зоны свободной торговли с ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016 года.

Украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрной продукции на 4,2 миллиарда долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее.