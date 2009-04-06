В Киеве упростили изменение назначения садовых участков

Киевская городская государственная администрация вводит упрощенную процедуру изменения целевого назначения земельных участков садоводческих обществ в столице по обращению их владельцев.

Соответствующее распоряжение столичной горгосадминистрации подписано 1 апреля с.г. и обнародовано на официальном веб-портале городской власти.

Решение принято с целью урегулирования процедуры изменения целевого назначения земельных участков садоводческих обществ в столице, увеличения поступлений в местный бюджет.

Услуги по комплексному обслуживанию населения по вопросам изменения целевого назначения земельных участков садоводческих обществ будет предоставлять КП “Киевский городской центр земельного кадастра и приватизации земли”.

Как отмечается в распоряжении, все ответственные и связанные с процедурой изменения целевого назначения земли ведомства и учреждения обязаны способствовать в решении вопросов при рассмотрении документации по садоводческим обществам.

Городское руководство поручило Главному управлению по вопросам внутренней политики КГГА обратиться к председателям садоводческих обществ и владельцам садовых земельных участков с предложением относительно изменения целевого назначения их наделов на другое. Именно это управление будет рассматривать соответствующие заявления, которые будут поступать. В свою очередь, Главному управлению градостроения, архитектуры и дизайна городской среды поручено в двухнедельный срок со дня выхода этого распоряжения предоставить ГУ по вопросам внутренней политики перечень территорий, на которых изменение целевого назначения земельных участков для ведения садоводства возможно и может быть проведено в сжатые сроки.