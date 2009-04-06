«Казатинский птицекомбинат» готовится к экспорту

ОАО «Казатинский птицекомбинат», специализирующийся на производстве говядины и мясных полуфабрикатов, планирует одним из первых украинских предприятий этого профиля выйти на европейский рынок. В рамках реализации данной стратегии предприятие готовится к проведению предварительной инспекции специалистами FVO (офис по ветеринарии и продовольствию) Европейской Комиссии, сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«Во втором квартале текущего года мы запланировали пройти предварительную инспекцию, в ходе которой специалисты ЕС ознакомятся с условиями производства на ОАО «Казатинский птицекомбинат». Работа предприятия изначально построена с учетом европейских требований, у нас внедрена система НАССР, а также система управления качеством ISO 9001-2001», - сообщил заместитель председателя правления ОАО «Казатинский птицекомбинат» Николай РУДЬ.

По его словам, предприятие работает с учетом требований к качеству и безопасности продукции, принятых в ЕС, что является одним из условий поставки сырья для производства полуфабрикатов для сети «МакДональдз» в Украине. Выход на европейский рынок связан с планами предприятия по расширению производства для обеспечения спроса как в Украине, так и за ее пределами.

В свою очередь, эксперт по рынкам мяса и мясопродуктов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Елизавета СВЯТКИВСКАЯ полагает, что возможность экспортировать мясо и мясопродукты, в частности говядину, в страны ЕС может стать стимулом к привлечению инвестиций в эту отрасль. «Уже не первый год производство говядины в Украине сокращается, и хотя на первый взгляд говорить об экспорте в таких условиях нелогично, такая возможность обеспечит привлечение инвестиций и позволит увеличить производство говядины, в том числе, и для внутреннего потребления". Но увеличение производства может произойти только при наличии платежеспособного спроса, в данный момент внутренний рынок его в полной мере не обеспечивает», - считает эксперт УКАБ.

Справка УНИАН. ОАО "Казатинский птицекомбинат" занимается производством говядины, свинины, колбасных изделий, консервов, мяса в блоках, мясных полуфабрикатов.

В 2008 г. птицекомбинат выпустил продукции на 114,073 млн. грн., что на 17,67% или на 17,130 млн. грн. больше, чем в январе-декабре 2007 года.

95,037% акций Казатинский птицекомбинат владеет немецкая компания OSI International Holding Gmb.