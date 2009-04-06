Запас прочности предприятий АПК скоро исчерпается

В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) считают, что без срочного проведения ряда неотложных мероприятий запас прочности большинства предприятий агропромышленного комплекса скоро исчерпается, вследствие чего придется существенно сократить объемы производства по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ассоциации.

"В настоящий момент основные дискуссии ведутся вокруг того, смогут ли агропромышленные предприятия отсеять весной 2009 года, однако сев – это лишь начало, и остается актуальным вопрос, где взять средства для ухода за урожаем и его сбора", – считает руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА.

По его словам, вероятной является ситуация, когда аграрии, исчерпав собственные средства, будут вынуждены продавать зерно из-под комбайна по сезонно низким ценам, а это значит, что негативные последствия просто несколько отсрочатся.

В УКАБ считают, что, даже учитывая ограниченность бюджетных возможностей в текущем году, государство имеет рычаги влияния на ситуацию и должно их задействовать.

Президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА отметил, что в современных условиях должны быть применены четко акцентированные антикризисные шаги, способные быстро исправить ситуацию. К ним можно отнести приоритетное направление средств Стабилизационного фонда на потребности АПК в период весенних полевых работ, чтобы заложить основы будущего урожая; рефинансирование коммерческих банков для пролонгации долгосрочных кредитов агропредприятий, чтобы остановить отток средств и предотвратить падение производства; скорейшее утверждение всех порядков государственной поддержки аграриев, а также увеличение объемов форвардных закупок зерна, чтобы сельхозпредприятия смогли получить средства для инвестиций в будущий урожай.

А.ЛИССИТСА подчеркнул, что по большей части речь идет о тех шагах, которые уже являются составляющей аграрной политики, но применение которых неоправданно затормозилось в последнее время.