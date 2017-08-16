Украинские аграрии уже намолотили 36,4 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 15 августа 2017 года намолотили 36,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,5 миллиона га (65% от прогноза) при урожайности 35,6 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики и продовольствия Украины.

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"Аграрии собрали в разрезе культур: пшеницы - 26,0 миллиона тонн с 6,3 миллиона га (98% от прогноза) при средней урожайности 41,6 ц/га, ячменя – 8,5 миллиона тонн с 2,49 миллиона га (99% от прогноза) при средней урожайности 34,0 ц/га, ржи - 435 тысяч тонн с 154 тысяч га (91%) при урожайности 28,3 ц/га, овса - 366 тысяч тонн с 144 тысяч га (73%) при урожайности 25,3 ц/га, гороха – 1,1 миллиона тонн с 410 тысяч га (100%) при средней урожайности 26,7 ц/га" - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 августа гречихи намолотили 6 тысяч тонн с 6 тысяч га (3%) при урожайности 10,1 ц/га, проса - 6 тысяч тонн с 5 тысяч га (8%) при урожайности 12,6 ц/га.

Также сообщается, что украинские сельхозпроизводители продолжают уборку рапса, которого намолочено 2,1 миллиона тонн с площади 761 тысячи га (97% от прогноза) при урожайности 27,7 ц/га.

Пресс-служба отметила, что самая высокая урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур - в хозяйствах Хмельницкой (56,6 ц/га), Ивано-Франковской (52,7 ц/га), Тернопольской (49,4 ц/га), Винницкой (49,3 ц/га), Львовской (48,9 ц/га) и Черновицкой (48,7 ц/га) областей.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.