Иордания сняла запрет на ввоз птицы из Украины

Иорданское Хашимитское Королевство сняло ограничения на импорт мяса курицы и домашних животных из Украины, которые были введены в связи с ранней регистрацией случаев высокопатогенного куриного гриппа, сообщила пресс-служба Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей.

Читайте такжеГонконг интересуется украинской курятиной

Об этом Госпродпотребслужбу проинформировало письмом Посольство Украины в Иордании.

Как сообщал УНИАН, в связи со вспышками птичьего гриппа в середине марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины. Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонконг ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

15 мая 2017 года запрет на ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства снял Катар, 6 июля - Саудовская Аравия, 22 июня был возобновлен ввоз украинской птицы в Ирак, 3 августа в ОАЭ.

В ноябре 2016 года ветеринары зафиксировали вспышки птичьего гриппа в Херсонской области. До этого случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Последние три месяца ветеринары не фиксировали вспышек птичьего гриппа на территории Украины.