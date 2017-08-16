Нардеп рассказал о прогрессе в борьбе с рейдерством

Антирейдерские инициативы Минюста за полтора года продемонстрировали на практике свою эффективность. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил народный депутат от «Народного фронта» Андрей Помазанов.

«Министерством юстиции и Правительством при поддержке Парламента последовательно принимаются меры, направленные на уничтожение такого явления, как рейдерство в нашей государстве. В стране фактически объявлена война попыткам захватить бизнес или имущество, в частности землю», - заявил депутат.

Он напомнил, что в начале 2016 года была создана Комиссия по рассмотрению жалоб на действия государственных регистраторов при Минюсте, которая имеет полномочия отменить рейдерские решения недобросовестных регистраторов по жалобам истинных владельцев имущества.

По словам Помазанова, только за последний месяц работы комиссия удовлетворила 33 жалобы на незаконные действия регистраторов. 13 из них касаются жалоб в отношении земель, 16 – недвижимого имущества, 4 – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Аннулирован доступ к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество для 1 регистратора, еще 12-ти заблокирован доступ на срок от 3 до 6 месяцев.

«В целом комиссия удовлетворила жалобу и отменила незаконные действия регистраторов по 930 земельных участков общей площадью 1298 гектаров», - добавил он.

Также он напомнил, что по инициативе Минюста и неравнодушных к вопросу борьбы с рейдерством депутатов осенью 2016 года был принят комплексный антирейдерский закон, который перекрыл большинство рейдерских схем и установил ответственность в виде 10 лет заключения для всех участников незаконного захвата чужого имущества: рейдеров, регистраторов, выгодоприобретателей и тому подобное.

По словам нардепа, еще одним важным для украинских аграриев событием стало единогласное поддержание Правительством инициативы министра юстиции о создании в регионах оперативных штабов, призванных бороться с попытками рейдерских захватов земель и собранного урожая.

«Со вчерашнего дня, согласно распоряжению Кабинета министров, антирейдерские аграрные штабы заработали во всех регионах нашего государства», - отметил депутат.

Он также обратил внимание на то, что в рамках борьбы с аграрным рейдерством при центрах бесплатной правовой помощи Министерства юстиции сформированы мобильные группы, которые ездят по селам и оказывают юридическую помощь людям на местах.