С начала года в Крыму виноградом засажено 377 га.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Засажено также 107 га садов, общая площадь закладки многолетних насаждений составила 484 га.

Сельхозпредприятия Крыма, используя благоприятные погодные условия для проведения технологических операций продолжают работы в многолетних насаждениях – произведена обрезка садов на площади 11,5 тыс. га (94% от годового прогноза), виноградников – 22,1 тыс. га (92% от годового прогноза). Обработка междурядий под многолетними культурами составила 24,7 тыс. га, в том числе под садами – 9,2 тыс. га, виноградниками – 15,5 тыс. га. Работы по закладке многолетних насаждений продолжаются.

Как сообщал УНИАН, согласно Программе развития садоводства и виноградарства АРК, в 2009 году в Крыму планируется заложить 2 170 га многолетних насаждений, в том числе 560 га садов и 1610 га виноградников.