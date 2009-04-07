Производители алкоголя вопиют к Тимошенко

Крупнейшие украинские производители алкоголя направили премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО открытое письмо с призывом остановить «грядущее» уничтожение отрасли вследствие радикального повышения акцизных ставок на этиловый спирт.

Обращение к правительству в лице главы Кабмина во время пресс-конференции в УНИАН подписали генеральный директор «Союз-Виктан (Украина)» Виктор ЗЛОТНИЦКИЙ, генеральный директор ООО «Национальные алкогольные традиции», ГК «Баядера» Роман ВАШКОЛУП, почетный президент ГК «Олимп» Павел КЛИМЕЦ, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью компании «Nemiroff Холдинг» Наталия КОНОВАЛОВА, руководитель отраслевой ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.

По словам генерального директора «Союз-Виктан (Украина)» Виктора ЗЛОТНИЦКОГО, одномоментное повышение акцизных ставок на этиловый спирт на 58% – до 34 грн./л для отрасли станет очень болезненным, в связи с чем производители будут вынуждены свернуть производство.

«С 2003 по 2008 годы легальное производство ликероводочной продукции в Украине увеличилось с 14 млн. дал до 40 млн. дал, поступления акцизного сбора в бюджет – с 800 млн. грн. до 3 млрд. грн. Вместе с тем, с введением настолько радикально повышенного акцизного сбора и, соответственно, сокращением легального производства отрасль в течение короткого периода вернется к показателям 2003 года», – добавил он. В.ЗЛОТНИЦКИЙ также отметил, что сокращение производства произойдет не столько из-за нежелания производителей платить высокий налог, сколько в связи с ощутимым снижением платежеспособности украинских потребителей.

Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью компании «Nemiroff Холдинг» Наталия КОНОВАЛОВА, в свою очередь, отметила, что, по подсчетам представителей ассоциации «Укрводка», социальные последствия прогнозируемого сокращения производства будут ощутимы для всего государства, тем более в условиях кризиса. К примеру, вследствие резкого повышения акциза на спирт без работы останутся порядка 50 тыс. человек только в ликероводочной отрасли, а без средств к существованию – порядка 150 тыс. человек, представляющих сопутствующие отрасли. В целом будет сокращено до 80% легального производства алкогольной продукции, а недополучение налогового взноса превысит 50%.

Руководитель отраслевой ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР сообщил, что детальные прогнозы развития ситуации в отрасли в случае, если ставки акциза не будут пересмотрены, расписаны в письме, которое производители направляют в Кабмин. Он подчеркнул, что сегодняшняя пресс-конференция крупнейших игроков рынка – только первый шаг в плане мероприятий, которые производители намерены провести, если правительство не прислушается к представителям рынка. По словам И.ЖОЛНЕРА, в дальнейшем члены ассоциации намерены организовывать массовые акции протеста трудовых коллективов предприятий, которые окажутся под угрозой закрытия.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 31 марта т.г. приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора». Этим документом, в частности, повышаются ставки акцизного сбора на водочные напитки, ряд вин, спирт. Эта норма не касается натуральных марочных вин, вермутов и спирта, который используется в изготовлении лекарственных препаратов.

Кроме того, законом предусмотрено повышение с 1 ноября 2009 года ставок на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро за 1000 кг), введение ежегодной индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Законом вводится единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта.