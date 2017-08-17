Сельхозпродукция в Украине с начала года подорожала на 10%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-июле 2017 года выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Украине ухудшились потребительские настроения

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 2,7%, а животноводства – на 45% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

В июле по сравнению с июнем сельхозпродукция увеличилась в цене на 0,3%. В частности, растениеводческая продукция подорожала на 0,3%, а животноводческая – подешевела на 0,6%.

По сравнению с июлем 2016 года средние цены в июле этого года выросли на 9,9%. В частности, стоимость продукции растениеводства выросла 6,1%, а животноводства - увеличилась на 28,6%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.