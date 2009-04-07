Украина экспортировала рекордное количество зерна - 21,5 млн. т

По оперативным данным, по состоянию на 1 апреля Украина экспортировала около 21,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Еще никогда в истории Украины мы таких результатов не получали», – сказал он.

При этом президент УЗА добавил, что этот объем, кроме пшеницы и ячменя, включает кукурузу и масличные культуры, в том числе рапс, подсолнечник и сою.

Также В.КЛИМЕНКО отметил, что «в Украине необходимо строить новые элеваторы». По его оценкам, в Украине необходимо ввести в эксплуатацию около 30 млн. тонн мощностей элеваторов по хранению зерна.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, согласно балансу зерна на текущий год, Украина может экспортировать 25-25,5 млн. тонн зерна.