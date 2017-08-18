На Полтавщине аграрии завершили сбор ранних зерновых

Аграрии Полтавской области завершили сбор ранних зерновых культур.

Об этом УНИАН сегодня, 18 августа, сообщил директор департамента агропромышленного развития Полтавской ОГА Сергей Фролов.

По его словам, аграрии получили лучший урожай, чем прогнозировали, учитывая две волны апрельских заморозков и засухи.

Читайте такжеУкраина с начала года увеличила аграрный экспорт на 28%

«Однако по сравнению с прошлым годом, когда Полтавщина дала рекордные 6 млн тонн зерновых, в этом году собрали меньше в разы – 1,4 млн тонн. Средняя урожайность - 38 ц/га, но предварительно мы прогнозировали даже 34 ц/га. Это меньше, чем в прошлом году на 3,5 центнера», - отметил Фролов.

В то же время он подчеркнул, что в области в некоторых регионах фиксируют хорошую урожайность - в Шишацком районе - 46 ц/га, Котельевском - 45 ц/га, Машевском - 46 ц/га, Новосанжарском - 46 ц/га.