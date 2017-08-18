Украина экспортировала почти 30 тысяч тонн меда

Украинские пчеловоды за первое полугодие 2017 года экспортировали почти 30 тысяч тонн меда, причем основными покупателями являются регионы с высокой покупательной способностью потребителей - Европа и США.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтергации Ольга Трофимцева.

"Отрасль пчеловодства сегодня является одной из самых динамичных в аграрном секторе. За последние 10 лет экспорт меда увеличился в семь раз. Я лично называю мед нашим "экспортным шлягером". За первое полугодие 2017 года наши пчеловоды уже экспортировали почти 30 000 тонн продукции, причем нашими основными покупателями являются страны с высокой покупательной способностью потребителей - Европы и США. Но я призываю производителей меда для закрепления своего успеха на внутреннем и внешних рынках объединяться в кооперативы или региональные кластеры", - процитировала пресс-служба замминистра.

Согласно сообщению, Украина стала заметным игроком на мировом рынке меда. В 2016 году, по данным Минагропрод, было экспортировано почти 57 тысяч тонн меда.

По словам Трофимцевой, львиная доля производства меда в Украине приходится на малых производителях. В то же время, по ее словам, объединение в кооперативы позволят украинским пчеловодам эффективнее лоббировать свои интересы перед экспортерами, государством и зарубежными партнерами.

"Также заместитель министра подчеркнула, что Минагропрод сегодня уделяет чрезвычайно большое внимание проблемным вопросам отрасли пчеловодства, таким как использование ветеринарных препаратов для пчел и применения агрохимикатов и пестицидов сельскохозяйственными производителями, и пытается, в рамках своих полномочий, помогать пчеловодам такие проблемы решать. Именно поэтому министерство инициирует внесение изменений в законодательство, в том числе в Закон Украины "О пчеловодстве" и призывает пчеловодов и аграриев к тесному сотрудничеству в рамках рабочей группы по пчеловодству при Министерстве", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что сегодня в Украине насчитывается около 400 тысяч производителей меда. Основные импортеры украинского меда за 2016 и начало 2017 (6 месяцев): Германия - 24 247 тонн; США - 21 037 тонн; Польша - 14 046 тонн; Франция - 4238 тонн; Турция - 3209 тонн; Бельгия - 2739 тонн; Венгрия - 2192 тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем меда – 56,9 тысячи тонн, что на 58,2% больше, чем в 2015 году, и почти в 6 раз превышает показатель 2011 года. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 97,3 миллиона долларов, что на 15,8% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 11 января Украина полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт меда в страны ЕС, которая составляет 5,2 тысячи тонн.