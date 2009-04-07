Россия надеется собрать в этом году 85-90 млн. т зерна

Прогноз на урожай зерна в России в 2009 году составит 85-90 млн т, сообщает Прайм-ТАСС.

Эту цифру озвучила во вторник министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник. . «По прогнозам ученых, в этом сельхозгоду (с 1 июля 2008 по 1 июля 2009 года) урожай составит 85-90 млн тонн», — сказала она на заседании аграрного комитета Госдумы. Министр напомнила, что в этом году в интервенционный фонд было закуплено 8,5 млн т зерна, а в прошлом году в России был рекордный урожай — 108 млн т зерна. Общий объем запасов зерна в этом году, таким образом, может составить 105-110 млн т.