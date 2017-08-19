На Сумщине завершили сбор ранних зерновых

В Сумской области аграрии завершили сбор ранних зерновых. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации.

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Согласно сообщению, по состоянию на 18 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры в области собраны на площади 255,8 тысячи гектаров, или на 96% прогнозируемых площадей, намолочен 1 миллион 204 тысяч тонн зерна при средней урожайности 47,1 ц/га, из них пшеницы - 993,7 тысячи тонн, ржи - 22 тысячи тонн, ячменя - 134,4 тысячи тонн, овса - 21,3 тысячи тонн, гороха - 32,7 тысячи тонн.

Также сельскохозяйственными предприятиями начат сбор поздних зерновых, в частности гречки обмолочено 1,5 тысячи га (7%), намолочено 2,2 тысячи тонн при средней урожайности 14,2 ц/га.

Кроме того, завершена уборка рапса, валовой сбор которого составляет 44,8 тысячи тонн. Под посев озимых культур подготовлена ​​почва на площади 74 тысяч га.

Посеян озимый рапс на площади 6,21 тысячи га, или на 45% прогнозируемых площадей.