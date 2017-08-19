На Сумщине завершили сбор ранних зерновых
Средняя урожайность превысила 47 центнеров с гектара.
В Сумской области аграрии завершили сбор ранних зерновых. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации.
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Согласно сообщению, по состоянию на 18 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры в области собраны на площади 255,8 тысячи гектаров, или на 96% прогнозируемых площадей, намолочен 1 миллион 204 тысяч тонн зерна при средней урожайности 47,1 ц/га, из них пшеницы - 993,7 тысячи тонн, ржи - 22 тысячи тонн, ячменя - 134,4 тысячи тонн, овса - 21,3 тысячи тонн, гороха - 32,7 тысячи тонн.
Также сельскохозяйственными предприятиями начат сбор поздних зерновых, в частности гречки обмолочено 1,5 тысячи га (7%), намолочено 2,2 тысячи тонн при средней урожайности 14,2 ц/га.
Кроме того, завершена уборка рапса, валовой сбор которого составляет 44,8 тысячи тонн. Под посев озимых культур подготовлена почва на площади 74 тысяч га.
Посеян озимый рапс на площади 6,21 тысячи га, или на 45% прогнозируемых площадей.